Süperstar Ajda Pekkan beyaz perdeye göz kırptı!

Filmin yapımcılarından Samsun Demir ve müzisyen Behsat Gerçeker de Pekkan’a eşlik etti. Pekkan, Demir ve Gerçeker gösterim öncesi beraber kameraların karşısına geçti.

AJDA PEKKAN’A FİLM TEKLİFİ!

Röportaja “Bugün, bu filmin başarısını ve gelecekteki başarıları kutladık” diyerek başlayan Pekkan’ın ardından Samsun Demir müjdeyi verdi. “Ajda hanıma ikinci filmimiz için bir teklifte bulundum. Film bir müzik akademisinde geçecek. Şimdi ise Masal Şatosu’nu izleyeceğiz. Ajda Hanım’ı, açıkhava konserleri için yaptığı provalardan, filmi izlemek için kaçırdık. O da bizi kırmadı.” sözleriyle Ajda Pekkan’ın ikinci bir filmde rol alabileceğini belirtti.

“İLK 3 GÜNDE BİRİNCİYİZ”

DMC Müzik’in de yapımcıları arasında yer aldığı film ile alakalı düşünceleri soruşan Demir, “İlk üç günün sonuçlarına göre 61 bin izleyici ile birinciyiz. Bunun için mutluyuz, sinema işine devam edeceğiz.” dedi.

“SİNEMAYA SICAK BAKIYORUM”

Ajda Pekkan basın mensuplarının “Siz sinemaya sıcak bakıyor musunuz?” sorusunu, “Sinemaya da sıcak bakıyorum. Uzun zamandır bir proje olarak bunu düşünmemiştim. Küçük bir rol alabilirim.” diyerek yanıtladı.

“BENDE SÜRPRİZ BİTMEZ”

Son olarak, “Yaz sizin için çok yoğun geçti. Yakında Harbiye konseriniz olacak. Neler bekliyor sevenlerinizi?” sorusunu, “Evet çok yoğun geçti ve devam ediyor. 8 ve 10 Eylül’de Harbiye konserlerim olacak. Sonrasında biraz rahatlayacağım ama sürprizlerim olacak. Bende sürpriz bitmez, takipte kalın.” sözleriyle cevapladı.

(Takvim gazetesi)