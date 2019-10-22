Süperstar polemik sevmiyor

Siyahlar içerisinde geceye şıklığıyla damga vuran Pekkan, “Çok yoğun seyahat ediyorum. Hem iş hem de tatil için. İki gün bile olsa buradan, İstanbul'dan uzaklaşmak bana iyi geliyor” dedi. Şarkıcı Hadise'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde “Mekanın sahibi benim” açıklaması hakkındaki sorulara Ajda Pekkan, “Ben o konulara hiç girmiyorum” diyerek polemiği sevmediğini dile getirdi.