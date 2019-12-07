Süper ziyaret

Down sendromlu gençlerle sohbet eden Pekkan, onların hikayelerini dinledi. Daha sonra gençler Ajda Pekkan'la şarkı söyledi. Çok mutlu olduğunu dile getiren usta şarkıcı, yılbaşı sahnesi yapmayacağını da söyleyerek, “Ailemle vakit geçireceğim. Yeni albüm çalışmaları bitmek üzere, ocak ayında çıkacak” diye konuştu.