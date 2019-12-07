07 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 00:51:55
Süper ziyaret
Ajda Pekkan, önceki gün Üsküdar'da ikincisi açılan ve down sendromlu gençlerin görev aldığı işletmeyi ziyaret etti.
Down sendromlu gençlerle sohbet eden Pekkan, onların hikayelerini dinledi. Daha sonra gençler Ajda Pekkan'la şarkı söyledi. Çok mutlu olduğunu dile getiren usta şarkıcı, yılbaşı sahnesi yapmayacağını da söyleyerek, “Ailemle vakit geçireceğim. Yeni albüm çalışmaları bitmek üzere, ocak ayında çıkacak” diye konuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT