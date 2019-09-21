21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 00:22:41
Süper turne
Süperstar Ajda Pekkan Türkiye turnesine çıkıyor.
Kısa süre önce Harbiye Açıkhava’da 5 bin müziksevere seslenen Süperstar turne listesini açıkladı. Usta sanatçı, 23 Eylül’de Denizli’de, 25 Eylül’de Antalya’da, 8 Ekim’de Bursa’da, 10 Ekim’de İzmir’de, 19 Ekim’de Gaziantep’te, 17 Kasım’da Ankara’da, 19 Kasım’da Konya’da olacak.
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