Süper istek

Ajda Pekkan’ı kızdıracak söylemlerde bulunan şarkıcı, son albümünde yer alan Hiç Yok’mu isimli şarkısını Süperstar Ajda Pekkan’ın istediğini söyledi. Sözlerini kendisinin yazdığını söyleyen Göksel, “Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosunda şarkıyı söylerken Ajda Hanım duymuş. Bana ‘Keşke ilk bana gelseydin’ dedi. Ben şarkıyı çok sevdiğim için ona vermek istemedim” açıklamasını yaptı.