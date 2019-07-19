19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 01:13:02
Süper istek
Göksel, önceki gün katıldığı bir radyo programında samimi açıklamalar yaptı.
Ajda Pekkan’ı kızdıracak söylemlerde bulunan şarkıcı, son albümünde yer alan Hiç Yok’mu isimli şarkısını Süperstar Ajda Pekkan’ın istediğini söyledi. Sözlerini kendisinin yazdığını söyleyen Göksel, “Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosunda şarkıyı söylerken Ajda Hanım duymuş. Bana ‘Keşke ilk bana gelseydin’ dedi. Ben şarkıyı çok sevdiğim için ona vermek istemedim” açıklamasını yaptı.
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