31 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 09:04:23
Sunal'ın annesi vefat etti
Oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın yoğun bakımda tedavi gören annesi hayatını kaybetti.
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 92 yaşındaki annesini kaybeden Gül Sunal, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Artık bu güzel insanlar hayatta değil.. Annemi de bugün kaybettik. Son yıllarını yoğun bakımda geçirdi ama yine de varlığı bize güç veriyordu.”
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