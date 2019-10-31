Sunal'ın annesi vefat etti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 92 yaşındaki annesini kaybeden Gül Sunal, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Artık bu güzel insanlar hayatta değil.. Annemi de bugün kaybettik. Son yıllarını yoğun bakımda geçirdi ama yine de varlığı bize güç veriyordu.”