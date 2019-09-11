Şuna 3 bin lira vermiş
Stil ikonu olarak kabul edilen Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, avuç içi kadar olan çantasının 525 dolar (3 bin lira) olduğu ortaya çıktı.
YENİ KOLEKSİYONUNU TANITACAK
Müzik ve oyunculuk kariyerindeki başarılarının ardından moda dünyasında da adından söz ettirmeye başlayan Rihanna, ABD’deki JFK Havalimanı’nda görüntülendi. Baştan aşağı siyah giyinen şarkıcının stilinde en dikkat çeken detay ise elindeki ‘süper mini’ çanta oldu. Geçtiğimiz aylarda Paris Moda Haftası’nda sergilenen çantanın fiyatının 525 dolar (3 bin lira) olduğu öğrenildi. Kendine ait iç çamaşırı markası olan Rihanna, 2019 New York Moda Haftası kapsamında, yeni koleksiyonunu tanıtacak.
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