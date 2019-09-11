Şuna 3 bin lira vermiş

YENİ KOLEKSİYONUNU TANITACAK

Müzik ve oyunculuk kariyerindeki başarılarının ardından moda dünyasında da adından söz ettirmeye başlayan Rihanna, ABD’deki JFK Havalimanı’nda görüntülendi. Baştan aşağı siyah giyinen şarkıcının stilinde en dikkat çeken detay ise elindeki ‘süper mini’ çanta oldu. Geçtiğimiz aylarda Paris Moda Haftası’nda sergilenen çantanın fiyatının 525 dolar (3 bin lira) olduğu öğrenildi. Kendine ait iç çamaşırı markası olan Rihanna, 2019 New York Moda Haftası kapsamında, yeni koleksiyonunu tanıtacak.