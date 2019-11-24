Sultan mekan açıyor

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray'ın ticarete atılma hayali olduğu ortaya çıktı. Bir ay önce Şişli'de lüks bir mekanda sahne alan Nazan Şoray, ablası Türkan Şoray ve Figen Çevik Gezer'i de misafir etmişti. Üç kardeşin ilk kez kameralar karşısına geçtiği gecenin ardından usta oyuncunun hayali öğrenildi. Nazan Şoray yakın dostlarına 'Türkan ablam yıllarca insanlardan uzak yaşadı. Şimdilerde lüks bir mekan açıp orada hem sevenlerini hem de dostlarını ağırlamak istiyor. Şimdilerde düşündüğü tek şey bu. Hazırlıklara başlayacak' dedi. Usta oyuncunun açmak istediği mekanın başına da işletmeci olarak kızı Yağmur Ünal'ı getirmek istediği öğrenildi. Türk sinemasının sultanı daha önce kızı için film şirketi kurmaya kalkışmıştı.