29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 19:37:15
Şükrü Özyıldız ve Hande Doğandemir'in sürpriz yakınlaşması
Askerlik görevini yeni tamamlayan oyuncu Şükrü Özyıldız önceki gece Zorlu'da Hande Doğandemir ile birlikte görüntülendi.
Flaşların patlaması ile Özyıldız ''Arkadaşlar çok eğlendik. Hande ile çok eğlendik mükemmel bir gece geçirdik'' dedi. Hande Doğandemir ise sorulara kaçamak cevap vererek “Arkadaşlar her zamanki gibi Tiyatro oyunum var Yurt dışına gittim geldim. Hayrola bu saatte sizin burada ne işiniz var'' diyerek o da gözden kayboldu.
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