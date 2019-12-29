Şükrü Özyıldız ve Hande Doğandemir'in sürpriz yakınlaşması

Flaşların patlaması ile Özyıldız ''Arkadaşlar çok eğlendik. Hande ile çok eğlendik mükemmel bir gece geçirdik'' dedi. Hande Doğandemir ise sorulara kaçamak cevap vererek “Arkadaşlar her zamanki gibi Tiyatro oyunum var Yurt dışına gittim geldim. Hayrola bu saatte sizin burada ne işiniz var'' diyerek o da gözden kayboldu.