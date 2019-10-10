"Stilimi egzotik buluyorum"

Bir markanın reklam yüzü olan güzel oyuncu, “Her boşluğumda dünyanın bana egzotik gelen yerlerini keşfetmeye vakit ayırıyorum. Bu yüzden benim stilim egzotik. Hayatla bağdaştırıyorum aslında dünyanın egzotik yerlerini keşfetme heyecanımı” dedi. “Hayat da bir keşif, ertesi gün ne olacağını bilmediğin. Sürprizlerle dolu” diyerek sevenlerine mesaj gönderdi.