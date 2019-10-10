10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:02:36
"Stilimi egzotik buluyorum"
Söz ve Medcezir dizileriyle yıldızı parlayan Aybüke Pusat, şimdilerde 'Her Yerde Sen' adlı diziyle karşımıza çıkıyor.
Bir markanın reklam yüzü olan güzel oyuncu, “Her boşluğumda dünyanın bana egzotik gelen yerlerini keşfetmeye vakit ayırıyorum. Bu yüzden benim stilim egzotik. Hayatla bağdaştırıyorum aslında dünyanın egzotik yerlerini keşfetme heyecanımı” dedi. “Hayat da bir keşif, ertesi gün ne olacağını bilmediğin. Sürprizlerle dolu” diyerek sevenlerine mesaj gönderdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Arda Turan ve Mustafa Ceceli eşleriyle yemekte: 'Bu dostluğumuz herkese örnek olsun'
- Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
- Samimi açıklamalar yaptı... Nebahat Çehre, Canan Karatay'dan özür diledi!
- İkbal Gürpınar'dan 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu yorumu: Eşi Hristiyansa evliliği caiz değil!
- Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a flaş hamle! 100 Cumhuriyet altını...