Star Wars krize sokabilir

20 ARALIK'TA VİZYONDA: Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden Disney, 20 Aralık’ta vizyona girecek Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filmi hakkında, epilepsi vakfına uyarı mektubu gönderdi. Filmin bazı sahnelerinin, epilepsi tanısı konulan izleyicilerde nöbeti tetikleme riskinin bulunduğu belirtilen mektupta, “Önlem olarak gişelerinizde, sanal ortamda ve sinemaseverlerle muhatap olduğunuz diğer mecralarda, gerekli bilgiyi vermeniz, uyarı yapmanız iyi olur” ifadelerine yer verildi. Epilepsi Vakfı, duyarlılığından dolayı şirkete teşekkür etti.