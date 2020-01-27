Sosyetik isim Dilan Erkaya çorbayı kaşıkla değil kâseyle içti!

Önceki akşam kız arkadaşıyla Susam Kafe’de yemek yiyen Dilan Erkaya, ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Sosyetik isim, çorbasını kaşıkla içmek yerine kâseyi ağzına götürerek içmeyi tercih etti. O anları kameralara yansıyan Erkaya, "Beni çekmeyin" diyerek tepki gösterdi.