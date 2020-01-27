27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:29:03
Sosyetik isim Dilan Erkaya çorbayı kaşıkla değil kâseyle içti!
Sosyetik isim Dilan Erkaya’nın çorba içmesi olay oldu.
Önceki akşam kız arkadaşıyla Susam Kafe’de yemek yiyen Dilan Erkaya, ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Sosyetik isim, çorbasını kaşıkla içmek yerine kâseyi ağzına götürerek içmeyi tercih etti. O anları kameralara yansıyan Erkaya, "Beni çekmeyin" diyerek tepki gösterdi.
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