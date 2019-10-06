Sosyal medyada paylaştı... Kadir Doğulu: Hakikat ile buluştum!

Kadir Doğulu, eşiyle çekildiği karelerin altına dikkat çeken bir yazı yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Kadir Doğulu’nun o yazısı:

'Hakikat ile buluştum bugün yine. Toprağa bastım onunla birlikte… O kaldırdı ayağını ben bastım üstüne. Gelecek vardı peşimizde…Meyve ağaçlarını gezdik hep birlikte. Elma dişledik beraber adem gibi… Kimisi olgun kimisi henüz çiğ, kimisi buluşmuş toprak ile. Hakikat ile buluştum bugün yine, O önde ben peşinde… Gelecek ise hemen gerimizde.Toprak ile meyve ile Adem ile nesilden nesile… En derin muhabbetlerimle…'