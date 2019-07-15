Sosyal medyada Diriliş Osman rüzgarı! On binler takibe aldı...

YENİ sezonda atv'de ekrana gelecek olan 'Diriliş Osman' dizisi şimdiden dünya çapında fırtınalar estirmeye başladı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı dizinin Instagram'da çok sayıda fan sayfası açıldı.

ORTA Doğu'dan Balkanlar'a Rusya'dan Azerbaycan'a kadar pek çok ülkede dizinin hayranları açılan fan sayfalarına abone oldu. Osmanlı Dönemi'ni anlatan dizi, dünyayı etkisi altına aldığını bir kez daha kanıtladı.

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