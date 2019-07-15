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15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:25:23 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31:22

Sosyal medyada Diriliş Osman rüzgarı! On binler takibe aldı...

Diriliş Osman’ dizisi için açılan fan sayfalarını kısa sürede on binlerce kişi takip etmeye başladı. Ekrana gelmeden sosyal medyada olay olan dizi için Burak Özçivit, aylarca özel hocadan binicilik, kılıç ve yakın dövüş eğitimi aldı.

YENİ sezonda atv'de ekrana gelecek olan 'Diriliş Osman' dizisi şimdiden dünya çapında fırtınalar estirmeye başladı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı dizinin Instagram'da çok sayıda fan sayfası açıldı.

ORTA Doğu'dan Balkanlar'a Rusya'dan Azerbaycan'a kadar pek çok ülkede dizinin hayranları açılan fan sayfalarına abone oldu. Osmanlı Dönemi'ni anlatan dizi, dünyayı etkisi altına aldığını bir kez daha kanıtladı.

(Takvim)

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