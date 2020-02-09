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09 Şubat 2020 Pazar 23:15:17 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 23:22:41

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Survivor 2020'nin sunucusu oldu

Survivor 2020'nin sunucusu merak edilen isimlerden biriydi. Geçmiş senelerde Alp Kırşan, Murat Ceylan gibi isimlerin sunuculuk yaptığı Survivor'da bu sene sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur oldu.

Survivor 2020'nin sunucusu sosyal medyada adını duyuran ve Youtube üzerinden çektiği videolarla kendini tanıtan Oğuzhan Uğur oldu.



OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. YouTube'da yayınladığı videolarla kendisine kitle edinen Uğur, 2011 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan 'Ağır Abi' filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümü mezunu olan Oğuzhan Uğur, okul döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirdikten sonra Osman Sınav ile çalışmaya başladı. Uğur, okuldan sonra bir dönem Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın asistanı olarak da görev yaptı.

Oğuzhan Uğur, 2012 yılında 'Çok Şükür' isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yaptı. Albüm dışında tekli single çalışmaları ile müzik kariyerini sürdüren Oğuzhan Uğur'un 'Terbiyesizim', 'Panpa', 'Birinci Vazife', 'İstemiyorum', 'Sağ Salim', 'Bal Prensesim', 'Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu', 'Biyolojik Unsur', 'Mağlubiyet', 'Madım Mı?' ve 'Kıskanç' isimli single çalışmaları var.

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