Sosyal medya detoksu

Çeşme'de tatilini sürdüren Ece Erken 'sosyal medya kullanmama' kararı aldı. Son günlerde sık sık sitemkar paylaşımlar yapan ünlü sunucu “Bir süre İnstagram'a, sosyal medyaya ara veriyorum. İlginize, sevginize 20 küsur yıldır teşekkür ettim yine ediyorum. Bakalım ne kadar dayanabileceğim. Mutlu kalın” dedi. Ece Erken önceki gün 'Yalnızlık güzel kadınların lüks seçimidir' yazmış, sonra da 'Sevdiklerine bağlı ol, ama bağımlı olma. Fedakar ol ama kendini feda etme. Dünü unutma, saplantılı kalma da. Sabret ama katlanma. Eleştir ama suçlama. İste ama ısrar etme. Ve en önemlisi hiç kimseye biat etme. Bir gün hepimizin öleceğini de asla unutma' şeklinde paylaşım yapmıştı. Birilerine kırgın olduğunu hissettiren ünlü sunucunun bu kararını ne kadar süre uygulayabileceği merak konusu oldu.

DAHA ÖNCE DENEYENLER OLDU

Sosyal medya detoks kararını daha önce Seren Serengil de almıştı. Şimdilerde hamile olan şarkıcı ve sunucu, şimdilerde de sanal ortamdan uzak duruyor. Demet Akalın da sene başında aynı kararı almış, bir hafta geçmeden yine telefonuna sarılarak paylaşım yapmayı sürdürmüştü.