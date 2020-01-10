Sosyal medya çapkını Rafet El Roman

Fitness eğitmeni olan Şule Balmak adlı sosyal medya kullanıcısı, şarkıcı Rafet El Roman'ın kendisine attığı direkt mesajları (DM) sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı.

Ortaya çıkan yazışmalarda Rafet El Roman'ın kadın takipçisine, “Konum atayım mı?”, “Ailenle mi yaşıyorsun?” şeklinde sorular sorduğu görülüyor. Rafet El Roman daha önce yaptığı açıklamalarda “'Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum' diyemem çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü?” demişti.