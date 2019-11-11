Sör unvanı için yalvarmış

KRALİÇE CEVAP BİLE VERMEDİ

2009 yılında, ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunan şarkıcının eski yakın koruması Matt Fides, Jackson'ın, şövalyelik unvanı alabilmek için İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e çok sayıda mektup yazdığını iddia etti. Fakat Kraliçe Elizabeth’in, Prenses Diana’yla olan arkadaşlığının bu sürece yardımcı olacağını düşünen Jackson’a hiçbir zaman yanıt vermediği öğrenildi. Ayrıca sanatçının kendisine yardım etmesi için, üst düzey bir siyasetçiyle de iletişime geçtiği öne sürüldü.