"Sonu ölüm olsa vazgeçmem"

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin geçen sene 9 Ekim gecesi Emirgan’da bir gece kulübünde kavga etmişti. Eşi Özlem Ada Şahin’e sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Arda’yla kavga ederken burnu kırılan Berkay olayı mahkemeye taşımıştı. Davanın 3. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, Arda Turan’ın ‘cinsel taciz’ suçundan beraatine, ‘ruhsatsız silah taşıma’, ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından ise toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yani milli futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu hapis cezasını yatmak zorunda kalacak. Cinsel taciz suçundan ceza verilmemesini eleştiren Berkay, bir üst mahkemeye gideceklerini dile getirdi. Duruşma sonrası Arda Turan sosyal medyada bir açıklama yaparak Berkay ve eşi Özlem hariç herkesten özür dileyerek suçsuzluğunun ispatlandığını dile getirdi. Futbolcu, “Sözlü taciz suçunu işlemedim. Allah’a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. Bu olaylardan kendi adıma da dersler çıkardığım muhakkaktır” dedi. Bu açıklama üzerine çılgına dönen Berkay bir video çekerek davayı sonuna kadar sürdüreceğini dile getirdi. Ünlü popçu, “Ben çok güvendiğim Türk adalet sistemine sığınacağım. İki yıl 8 ay ceza almış bir suçlu. Gerekeni alana kadar da durmayacağım ve bedeli her ne olursa ödeyeceğim. Aksi takdirde silahla hastane basanlar, ruhsatsız silah taşıyanlar, arkadan saldırıp burun kıran, hastane basanlar çoğalacaktır. Sonu ölüm olsa vazgeçmeyeceğim’ diyerek isyanını dile getirdi.

Ünlü popçu Çağlayan Adliyesi’ne korumalarla geldi.

Berkay, “Bugün yargılanan şahıs, beraat etmedi. 2 yıl 8 ay ceza aldı. 5 yıl içinde bir suç işlerse, geçmişte aldığı suçlarla o günkü suçu toplanacak ve onun cezasını yatacak. Ama ben davamın arkasındayım. Bir üst mahkemeye başvuracağım, hakkımı arayacağım” dedi.

Arda Turan’ın gece kulübünde Özlem Ada Şahin’i ‘Evli olmasaydım seni kaçırmazdım, çok güzelsin’ diyerek taciz ettiği iddia edilmişti. Karar sonrası Özlem, “Malum şahıs sevinç nidalarıyla duyurduğu gibi suç işlemediği için beraat etmedi, yeterli delil bulunamadığı için beraat etmiştir” dedi.

KENDİ MANŞETİNİ VERDİ

Arda Turan, açıklamasında “Bu olayın manşeti, üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir. Başımı, kendi huzurundan başka bir yerde eğdirmeyen Allah’a şükürler olsun” diyerek sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.