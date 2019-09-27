46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu, gittiği bir kuaförde iki yeni farklı saç stili deneyerek hangisinde karar kılacağını takipçilerine sordu. Karlı, “Sizce hangisi? Yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız benim için önemli” sorusunu sordu. Takipçileri 'İyi de Songül nerede' diyerek şarkıcının tanınmaz hale geldiğini belirtti.