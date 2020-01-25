25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:24:48
Soner Arıca ve Derya Bedavacı'dan 'Deniz Gözlüm' düeti
Genç şarkıcı Derya Bedavacı, Kalamış Paysage Restaurant’da sahne aldı.
Seslendirdiği slow parçalarla mekanda duygusal rüzgarlar estiren şarkıcı, kendisini izlemeye gelen Soner Arıca’yı sahneye davet etti. Bedavacı ‘Onun besteleri ve müzisyenliğini çok değerli buluyorum’ dediği Arıca ile ‘Deniz Gözlüm’ parçasını seslendirdi.
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