Soner Arıca ve Derya Bedavacı'dan 'Deniz Gözlüm' düeti

Seslendirdiği slow parçalarla mekanda duygusal rüzgarlar estiren şarkıcı, kendisini izlemeye gelen Soner Arıca’yı sahneye davet etti. Bedavacı ‘Onun besteleri ve müzisyenliğini çok değerli buluyorum’ dediği Arıca ile ‘Deniz Gözlüm’ parçasını seslendirdi.