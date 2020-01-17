17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 23:42:38
Soner Arıca, 'Saturday Night Fever' filmindeki John Travolta’yı canlandırdı
Soner Arıca'nın, yeni single’ı 'Bambaşka'nın video klibini yayımladı.
Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde, 40 kişilik bir ekiple çekilen klibe dans dersleri alarak hazırlanan Soner Arıca’ya, 11 profesyonel dansçı eşlik etti. 70’ler, 80’ler konseptiyle hazırlanan klipte Soner Arıca, dans sahnesinde giydiği kıyafetle 1977 yılında dünyada fırtınalar estiren “Saturday Night Fever” filmindeki John Travolta’yı canlandırıyor.
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