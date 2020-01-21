21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 19:41:23
Soner Arıca kendini çocuk gibi hissediyor
Soner Arıca, Best of albüm yapmalı isteği üzerine "Yıl sonuna kadar mutlaka 2 yeni şarkı daha paylaşacağım. YouTube özel yaptığım projeler devam edecek; ama ilerleyen yıllarda mutlaka bir best of albümü yapacağım" dedi.
“Benjamin Button gibisiniz. Yaşlanmayı düşünmüyor musunuz?” sorusuna karşılık şarkıcı, “Clint Eastwood gibi bir adam var, heykel gibi duruyor. Ajda Pekkan’ı görmüyor musunuz? Rüzgar gibi esiyor. O yıllara bir gelelim o zaman bakacağız hikayeye, şimdi kendimi çocuk gibi hissediyorum” dedi.
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