Soner Arıca kendini çocuk gibi hissediyor

“Benjamin Button gibisiniz. Yaşlanmayı düşünmüyor musunuz?” sorusuna karşılık şarkıcı, “Clint Eastwood gibi bir adam var, heykel gibi duruyor. Ajda Pekkan’ı görmüyor musunuz? Rüzgar gibi esiyor. O yıllara bir gelelim o zaman bakacağız hikayeye, şimdi kendimi çocuk gibi hissediyorum” dedi.