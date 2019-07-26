Son model hediye
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez 50. yaş gününü kutladı. Sevgilisi Alex Rodriguez, sanatçıya yaklaşık 3 milyon lira değerinde 2019 model Porsche hediye etti.
HAVAİ FİŞEKLER ŞEHRİ AYDINLATTI
ABD’li popçu ve oyuncu Jennifer Lopez, önceki gün, 50’nci doğum gününü kutladı. Gösterişli partide ardı ardına patlatılan havai fişekler, geceyi gündüze çevirdi. Alex Rodriguez’in sevgilisine yaptığı jest bunlarla da sınırlı kalmadı. 2019 model Porsche 911 GT3 marka kırmızı renkte otomobili, hediye paketi şeklinde süsleten Rodriguez, anahtarları Lopez’e teslim ederek yaş gününü kutladı. Sevgilisini öpücüklere boğan Lopez, yeni otomobiline binerek Miami’de tur atmayı da ihmal etmedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mehmet Akif Alakurt'tan Türk bayrağıyla ilgili iğrenç paylaşım!
- Hollywood oyuncusu Eric Roberts İstanbul'a geldi
- Güzel oyuncu Müge Boz, telefonunu maymuna çaldırdı!
- Doğum sonrası 30 kilo veren Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı
- Emrah'ın 3 milyon dolarlık oyuncağı! Ailesini gözlerden uzak tutmak için 16 kişilik...