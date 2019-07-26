Son model hediye

HAVAİ FİŞEKLER ŞEHRİ AYDINLATTI

ABD’li popçu ve oyuncu Jennifer Lopez, önceki gün, 50’nci doğum gününü kutladı. Gösterişli partide ardı ardına patlatılan havai fişekler, geceyi gündüze çevirdi. Alex Rodriguez’in sevgilisine yaptığı jest bunlarla da sınırlı kalmadı. 2019 model Porsche 911 GT3 marka kırmızı renkte otomobili, hediye paketi şeklinde süsleten Rodriguez, anahtarları Lopez’e teslim ederek yaş gününü kutladı. Sevgilisini öpücüklere boğan Lopez, yeni otomobiline binerek Miami’de tur atmayı da ihmal etmedi.