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17 Kasım 2019 Pazar 19:36:22 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 20:06:48

Yıldız Kenter hayatını kaybetti

Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Yıldız Kenter, tedavisi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yıldız Kenter'in sevenleri, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Profesyonel tiyatro yaşantısına, 1948 yılında Shakespeare'in "12. Gece" oyunuyla başladı. 1989'da Korsika-Bastia film festivalinde, "Hanım" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. Peki Yıldız Kenter kimdir? İşte hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenler...

Usta oyuncu Yıldız Kenter, kaldırıldığı hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 yıldır evde tedavisi devam eden Kenter evinde fenalaşmasının ardından Nişantaşı’nda özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi gören Yıldız Kenter’in tedavi gördüğü hastaneden acı haber geldi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre; "Türk tiyatrosunun ve sinemasının acı kaybı. Yıldız Kenter'yi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıkmış, sinema oyunculuğuyla üç defa Altın Portakal ödülüne layık görülmüş tiyatro oyuncusu.

Yıldız Kenter, 11 Ekim1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Masalları anımsatan bir çocukluk geçiren Kenter'in annesiOlga Cynthia, çocukluk yıllarının kahramanıydı. Olga Cynthia, iki evlilik yapmış, Yıldız Kenter, Ahmet Naci Bey ile olan evliliğinden dünyaya gelmişti. Ablası Güner, abileri Nedim, ve Mahmut adındadır. En küçük kardeş ise Müşfik Kenter'dir. İlkokulu Ankara'da İltekin İlkokulu'nda okudu.

Profesyonel tiyatro yaşantısına, 1948 yılında Shakespeare'in "12. Gece" oyunuyla başladı. Önce Devlet tiyatrolarında sonra, 1961 yılında Müşfik Kenterve ikinci eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıktı. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de " Değişen Eğitim Metotları " ve " Oyunculuk Metotları " üzerine çalışmalar yaptı.

1981'de Devlet Sanatçısı ünvanına layık görüldü. 1980- 1983 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.1984'de Roma kentinde İtalyan Kültür Birliği"nce verilen, "Adalaide Ristori Ödülü"ne sahip oldu.1986 yılında Güngör Dilmen'in yazdığı Ben Anadolu adlı oyunu Londra ve New York'ta İngilizce sahneledi ve oynadı. 1989'da Korsika-Bastia film festivalinde, "Hanım" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1991'de sanat hizmetlerinden dolayı, uluslararası Lions Klübünün "Melvin Jones Ödülü"ne layık görüldü. 1994'de "Konken Partisi" oyunundaki fonsla rolüyle, "Olağanüstü Yorum Ödülü"nü kazandı. Finlandiya Kadın Kuruluşutarafından, "Yüzyılın En Başarılı Yüz Kadınından Biri" olarak ödüllendirildi.

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