Sokak hayvanlarına harcayacak

10 tane tam bilet alarak şansını denemek isteyen ünlü şarkıcı, parayı çok sevmediğini söyleyerek ikramiye hayalini açıkladı. Güney, “Çok şükür her şeyim var. Büyük ikramiye bana çıktığı takdirde hayalim olan sokak hayvanları için kullanırım. Bir kısmını ise tek tek ciddi şekilde ihtiyacı olan aileleri tespit edip onlara yardım ederdim” dedi.