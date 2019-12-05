05 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 23:32:51
Sokak hayvanlarına harcayacak
Sevilen şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Nişantaşı'nda Milli Piyango bileti alırken görüntülendi.
10 tane tam bilet alarak şansını denemek isteyen ünlü şarkıcı, parayı çok sevmediğini söyleyerek ikramiye hayalini açıkladı. Güney, “Çok şükür her şeyim var. Büyük ikramiye bana çıktığı takdirde hayalim olan sokak hayvanları için kullanırım. Bir kısmını ise tek tek ciddi şekilde ihtiyacı olan aileleri tespit edip onlara yardım ederdim” dedi.
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