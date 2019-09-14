Şöhret ağır geldi

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş’tan çirkin saldırı! Derdim Olsun ve ardından da Ela’ adlı şarkılarla tanınan Reynmen, önceki gün İstinye’de Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması’nda ikinci olan Berrin Keklikler’le yakalanınca habercilere saldırdı. Kameran ve muhabirlerin cep telefonlarını zorla ellerinden alıp küfreden sosyal medya fenomeni, Show TV muhabiri Akif Yaman’ın üzerine yürüyüp, tokat attı.

İKİ SAAT İFADE VERDİ

AVM güvenliklerinin güçlükle zaptettiği Reynmen, ‘O makineyi alırım. Kırarım! İsimlerinizi söyleyin sizi aldıracağım” diyerek tehditler savurdu. Basın mensuplarının olay yerine polis çağırması üzerine Reynmen, habercilerin telefonlarındaki görüntüleri silerek geri verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri basın mensuplarının şikayeti üzerine Reynmen’i, ekip otosuna bindirerek İstinye karakoluna götürdü.

Taraflar birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi oldular. Reynmen tarafından darpa uğrayan Akif Yaman, İstinye Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Yaklaşık 2 saat ifade veren Reymen, çıkışta basın mensuplarının darp olayıyla ilgili soruları karşısında gülerek arabasına binip uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan Akif Yaman yaralandı.

Berrin Keklikler sevgilisini karakola giderken yalnız bırakmadı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Dün sabah sosyal medyada canlı yayın yapan Reynmen, Bir anda sinirlendim, geldiler bana resmen ve saldırdım. Bir daha olsa düşünürüm’ diyerek, pişman olmadığını ifade etti. Israrla haklı olduğunu savundu.