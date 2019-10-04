04 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 02:13:38
Siyahların kadını Bensu
Güzelliği ve giyim tarzıyla dikkat çeken Bensu Soral önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı.
Soral'ın alışveriş turu için tercih ettiği kıyafet ve aksesuarlar görenler tarafından tam not aldı. Mağazaları gezerken sürekli telefonla konuşan oyuncu, bu sırada kendisini görüntüleyen muhabirlere selam verip iyi çalışmalar diledikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
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