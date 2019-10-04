Siyahların kadını Bensu

Soral'ın alışveriş turu için tercih ettiği kıyafet ve aksesuarlar görenler tarafından tam not aldı. Mağazaları gezerken sürekli telefonla konuşan oyuncu, bu sırada kendisini görüntüleyen muhabirlere selam verip iyi çalışmalar diledikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.