Sivas kangalı aldı

Türkiye'ye olan sempatisiyle bilinen dünyaca ünlü model Adriana Lima, 2015'teki İstanbul ziyareti sırasında Sivas Kangalı'nı özel izinle ABD'ye götürmüş, Darry adını verdiği köpeğine bir de Instagram hesabı açmıştı. Türk sevgilisi Emir Uyar'la 15 gün önce Bodrum'da tatil yapan Adriana Lima, Los Angeles'taki evine ikinci bir Sivas Kangal aldı.

Brezilyalı model, yeni köpeğine Duran adını verdi. 38 yaşındaki güzel, Duran ve Darry isimli Kangal köpeklerini Instagram hesabından yayınladı. Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima, başta baklava ve Türk kahvesi olmak üzere birçok lezzetimize olan tutkusuyla biliniyor.

Lima, bu lezzetleri de sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Yıllardır Türkiye'ye olan sevgisiyle bilinen Adriana Lima'nın kültürümüze olan tutkusu, ünlü yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla katlanmıştı. Metin Hara'yla 1.5 yıllık ilişkisi boyunca Türk kahvesi ve baklava gibi lezzetlerimizin tutkunu olan Brezilyalı model, Osmanlı hakkında kitaplar okuduğunu da açıklamıştı.

Adriana Lima'nın Darry adını verdiği Kangal köpeğinin sosyal medya hesabı bile var. Profilde, Lima'nın çocuklarıyla Darry'nin birlikte çekilen boy boy fotoğrafları yer alıyor.