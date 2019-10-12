12 Ekim 2019 Cumartesi 11:52:33 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:55:01
Sinemanın yeni Kilit ismi
En son Çarpışma diziyle ekranlarda olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bu sezon sinema filmi çekecek.
‘Kilit’ adlı filmde Mert Fırat ile başrolü paylaşacak olan oyuncu, proje hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Rolünün sadece polis olacağından söz eden Pamuk, heyecanlı olduğunu belirtti. Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup’la beraberlik yaşayan Pamuk, evlilik soruları karşısına sessiz kaldı.
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