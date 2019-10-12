Sinemanın yeni Kilit ismi

‘Kilit’ adlı filmde Mert Fırat ile başrolü paylaşacak olan oyuncu, proje hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Rolünün sadece polis olacağından söz eden Pamuk, heyecanlı olduğunu belirtti. Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup’la beraberlik yaşayan Pamuk, evlilik soruları karşısına sessiz kaldı.