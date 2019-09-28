Sinemada aradığını bulamadı... 13 yıl aradan sonra şarkıcılığa geri dönüyor!

Sinema dünyasına adım atan ve filmleriyle ses getiren Mahsun Kırmızıgül, şarkıcılık mesleğine dönüş yapıyor.

10 MİLYON TL ZARAR ETTİ

Kırmızıgül, son olarak 2017 yılında 'Vezir Parmağı' filmini çekmiş ancak film, gişede beklediği ilgiyi görememişti. 14 milyon TL'ye mal olan film toplamda 4 milyon TL hasılat ederek 10 milyon TL zarar etmişti.

"SEVENLERİMLE HASRET GİDERECEĞİZ"

Sinemadan aradığını bulmayan Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl ara verdiği müzik çalışmalarına yeniden başlıyor. 2006 yılında çıkardığı 'Dinle' albümünden sonra sinemaya ağırlık veren Kırmızıgül, "Yorumcu olarak sahnede olmak özlediğim bir duyguydu. Sevenlerimle müzik dolu projelerimle hasret gidereceğiz" dedi.