31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28:22 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:30:31
Sinema hayali gerçek oldu
Oyuncu kadrosunda Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Onur Dilber gibi isimlerin yer aldığı Dert Bende’ filminin çekimleri Beykoz’da gerçekleşti.
İlk kez beyazperde de olmanın heyecanını yaşayan Brezilyalı oyuncu Jessica May, “İlk sinema filmimin çok güzel olmasını dilerdim ve dileğim gerçekleşti. Teklif geldiğinde kendime 'bu işin içinde olmalıyım' dedim ve kabul ettim” dedi. Filmin ekim ayında vizyonda olması bekleniyor.
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