Sinema hayali gerçek oldu

İlk kez beyazperde de olmanın heyecanını yaşayan Brezilyalı oyuncu Jessica May, “İlk sinema filmimin çok güzel olmasını dilerdim ve dileğim gerçekleşti. Teklif geldiğinde kendime 'bu işin içinde olmalıyım' dedim ve kabul ettim” dedi. Filmin ekim ayında vizyonda olması bekleniyor.