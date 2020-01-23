Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi var mı? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Reyting rekorları kıran Muzice Doktor'un merak edilen oyuncuları arasında Nazlı da yer alıyor. Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı? şeklindeki soruların yanıtı merak ediliyor. Sinem Ünsal hakkında merak edilenler haberimizde..

MUCİZE DOKTOR'UN NAZLI'SI SİNEM ÜNSAL KİMDİR?



21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı. 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya, 2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. 2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.

2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

Özel hayatını sosyal medya hesabından çok paylaşmayan Sinem Ünsal'ın sevgilisinin olup olmadığı bilinmiyor.

SİNEM ÜNSAL'IN OYNADIĞI DİZİLER

2016-17 Çoban Yıldızı dizi /Most Yapım

2017-18 Siyah Beyaz Aşk dizi / D Yapım

2018-19 Kızım dizi / Med Yapım

2019-... Mucize Doktor dizi / MF Yapım

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları



2019-... Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi

MUCİZE DOKTOR NAZLI KİMDİR?

20'lerinde, cerrahi asistanı, Ali’nin ilk ve büyük aşkı. Empati yeteneği yüksek, bu yüzden fazla bağlanabiliyor. Nazlı hastanenin en gelecek vaat eden cerrahi asistanlarından biri. Bağımlılıksa onun en hassas noktası. Bu konuya en ufak bir tahammülü bile yok. Ailesinde yaşadığı travması yüzünden de erkeklere güvenmekte hep zorlandı. Güzel ve akıllı bir kız olmasına karşın pek ilişki yaşamadı, hayal kırıklığına uğramaktan korktu, kendini hep korudu. Onun bu zırhını aşmayı ilk başaran Ferman oldu. Nazlı yakışıklı, başarılı cerraha önce hayran, sonra da sırılsıklam aşık oldu. Kendini alamadı, ne olduğunu, başına ne geldiğini o bile anlamadı. Ama Ferman’ın Beliz’le ilişkisini bildiği için platonik takılıyor.