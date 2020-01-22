22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 13:12:09
Sinem Sülün'den ilk açıklama: 'Böcek’le konuşulmak istemiyorum
Yatak odasına böcek koyduğu için kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel hapis cezası alan eski Türkiye güzeli Sinem Sülün, artık işiyle gündeme gelmek istediğini söyledi.
Recep ASLAN
City’s’de görüntülenen Sülün, devam eden ziynet davası (düğün takıları) için ilk kez konuştu. Sülün, “Bu konuyla değil, işimle gündeme gelmek istiyorum. Boşandıktan sonra eski mesleğim olan modelliğe yeniden başladım” dedi.
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