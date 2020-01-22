Sinem Sülün'den ilk açıklama: 'Böcek’le konuşulmak istemiyorum

Recep ASLAN

City’s’de görüntülenen Sülün, devam eden ziynet davası (düğün takıları) için ilk kez konuştu. Sülün, “Bu konuyla değil, işimle gündeme gelmek istiyorum. Boşandıktan sonra eski mesleğim olan modelliğe yeniden başladım” dedi.