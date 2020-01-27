Sinem Kobal'In dizisi yok, pilatesi var

İçine sinen bir proje olmadığı için kendisine gelen teklifleri kabul etmeyen Kobal, boş zamanlarını sağlıklı yaşama adadı. Evinde tamamen organik beslenmeye özen gösteren güzel oyuncu, bunun yanı sıra özel bir eğitmen eşliğinde de pilates yapıyor. Evinin bir odasını pilates aletleriyle donatan Kobal, böylelikle hem fit hem de sağlıklı kalmaya çalışıyor.