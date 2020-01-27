27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:40:17
Sinem Kobal'In dizisi yok, pilatesi var
Uzun süredir ekranda yer almayan Sinem Kobal, vaktinin büyük bir çoğunluğunu pilatese ayırdı.
İçine sinen bir proje olmadığı için kendisine gelen teklifleri kabul etmeyen Kobal, boş zamanlarını sağlıklı yaşama adadı. Evinde tamamen organik beslenmeye özen gösteren güzel oyuncu, bunun yanı sıra özel bir eğitmen eşliğinde de pilates yapıyor. Evinin bir odasını pilates aletleriyle donatan Kobal, böylelikle hem fit hem de sağlıklı kalmaya çalışıyor.
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