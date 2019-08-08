Sinan Akçıl'a borcunu öde davası

Dava dilekçesinde, "Sinan Akçıl sözleşme kapsamında 240 bin TL'yi davacılara ödemiştir. Ancak bakiye 155 bin TL'yi ödememiştir” denildi. Popçu ise davacılara başka bir borcunun olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

(Akşam)