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08 Ağustos 2019 Perşembe 11:40:50 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:43:33

Sinan Akçıl'a borcunu öde davası

Playback ve canlı konserlerinin bir kısmını iki yıl önce sözleşme karşılığı Sinan Akçıl’dan satın aldığını iddia eden Çağrı Tortop ile Bülent Erdoğan, eksik para ödendiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Dava dilekçesinde, "Sinan Akçıl sözleşme kapsamında 240 bin TL'yi davacılara ödemiştir. Ancak bakiye 155 bin TL'yi ödememiştir” denildi.  Popçu ise davacılara başka bir borcunun olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

(Akşam)

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