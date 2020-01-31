31 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 18:59:49
Sinan Akçıl ve İrem Derici: Virüsümüzü albümle yayacağız
Sinan Akçıl ve İrem Derici, Akçıl’ın 14 Şubat’a özel çıkaracağı albümü için stüdyoya giderken görüntülendi.
Akçıl ve Derici, Çin'den yayılan ölümcül virüs Corona hakkında konuştu. Şarkıcı, “Corona keşke hayatımızda bir içecek markası olarak kalsaydı. Ben zamanında ölüme kafa attığım için, virüsü önceden denerim” dedi. Akçıl ise, “Biz kendi virüsümüzü bu albümle yayacağız” ifadelerini kullandı.
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