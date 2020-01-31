Sinan Akçıl ve İrem Derici: Virüsümüzü albümle yayacağız

Akçıl ve Derici, Çin'den yayılan ölümcül virüs Corona hakkında konuştu. Şarkıcı, “Corona keşke hayatımızda bir içecek markası olarak kalsaydı. Ben zamanında ölüme kafa attığım için, virüsü önceden denerim” dedi. Akçıl ise, “Biz kendi virüsümüzü bu albümle yayacağız” ifadelerini kullandı.