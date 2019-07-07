Sinan Akçıl oyuncu eşi Burcu Kıratlı'yı Türkan Şoray'a benzetti

Öğle saatlerinde geldikleri AVM’de baş başa yemek yiyen çift sonrasında gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kıratlı, “yeni sezonda hem film, hem de dizi projesi olabilir şimdilik görüşme aşamasındayım henüz netleşen bir şey yok” dedi. Akçıl, ise eşi için övgü dolu sözler kullandı. Sinan Akçıl, “Burcu yeni neslin Türkan Şoray’ı gibi öyle her projeyi kabul etmiyor. Ben onu zor durumda bırakacak herhangi bir kural koymuyorum, o zaten ne yapması gerektiğini bilen biri bende kararlarına saygı duyuyorum” açıklamasında bulundu.