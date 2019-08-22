Sinan Akçıl eşini sildi

8 aylık evlilikleri süresince defalarca kez ayrılacakları konuşulan çiftten, Sinan Akçıl’ın sosyal medya hesabından eşini takip etmeyi bırakması bu iddiaları güçlendirdi. Akçıl takip etmeyi bırakırken, Kıratlı’nın hala takip ediyor olması kafaları karışttırdı. Gelişmenin internette haber yapılması üzerine Sinan Akçıl eşini tekrar takibe aldı.