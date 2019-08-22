22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:42:14
Sinan Akçıl eşini sildi
Yılbaşında Hollanda’da dünyaevine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, bir kez daha ayrılık haberleriyle gündeme geldi.
8 aylık evlilikleri süresince defalarca kez ayrılacakları konuşulan çiftten, Sinan Akçıl’ın sosyal medya hesabından eşini takip etmeyi bırakması bu iddiaları güçlendirdi. Akçıl takip etmeyi bırakırken, Kıratlı’nın hala takip ediyor olması kafaları karışttırdı. Gelişmenin internette haber yapılması üzerine Sinan Akçıl eşini tekrar takibe aldı.
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