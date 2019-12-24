Sinan Akçıl: Burcu'ya rol verene müzik bedava

Ünlü popçu Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı geçtiğimiz yılbaşı Hollanda'da nikah masasına oturdu. Bir dargın bir barışık süren evlilikleri 3 ay önce de bitti. Boşandıktan 20 gün sonra barışan ünlü çift, önceki akşam bir arkadaşlarının doğum günü partisinde karşımıza çıktı. “2019 sizin için nasıl geçti?” sorusuna “2019'da çok güzel bir evlilik yaşadım” şeklinde cevap veren Sinan Akçıl, sonrasında da “Kötü durumlar yaşadık tabii ama her şeyimi düzeltmeye çalışıyorum. Mesela bu yılbaşı çalışmayıp romantik bir yılbaşı akşamı geçireceğiz. Aşk mı? Para mı? Tercihimi aşkımdan yana kullandım” dedi.

'KAZANÇLI ÇIKACAKSINIZ'

Burcu Kıratlı “Siz ne tür müzik dinlersiniz” sorusuna “Ben her türlü müzik dinliyorum. En sevdiğim popçu eski kocam” deyince Sinan Akçıl “Bu güzel oldu işte” şeklinde yanıt verdi. Sonra da yapımcılara seslenen Sinan Akçıl, “Burcu’ya dizi teklifi gelirse ben de o dizinin müziğini ücretsiz yaparım buradan yapımcılara duyurulur. Sevgilimi dizilerde oynatın, kazançlı çıkın” dedi. Duyanlar. 'Çok istemesine rağmen Burcu'ya uzun zamandır hiçbir projeden teklif gelmeyince Sinan çareyi promosyon yapmakta buldu' şeklinde yorum yaptı.

Sinan Akçıl bileğine yaptırdığı dövmeyi göstererek, “Burcu'nun B'si ve onun çok sevdiği 23 rakamını yaptırdım” açıklamasını yaptı.