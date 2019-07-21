Simon Yam sahnede bıçaklandı

Çıplak Katil, Seçim,Lara Croft: Tomb Raider - Hayatın Beşiği ve Hırsızlar gibi filmlerle tanınan Simon Yam'ın bıçaklandığı olay Zhongshan şehrinde meydana geldi.

İzleyicilerden biri bir anda sahneye atlayıp Yam'ı midesinden ve kolundan bıçakladı. Yam'ın menajeri ünlü aktörün hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

Etkinliği izleyen seyircilerden birinin kaydettiği görüntülerde saldırganın cebindeki bıçağı çıkararak sahneye atladığı ve Yam'a saldırdığı, ünlü oyuncunun ise saldırgandan kaçtığı ve sahneye hemen güvenlik görevlilerinin geldiği görüldü. Güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahalesinin ardından saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.



Olay yerinde yakalanan saldırganın soyadının Çın (53) olduğu, aktöre meyve bıçağıyla saldırdığı ve şizofreni hastası olduğu açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sahneye koşan güvenlik ekiplerinin, saldırganı yakaladığı ve Yam'ın hastaneye kaldırıldığı anlar da görüntülere yansıdı.

Ayrıca Hong Konglu aktörün sağ eli ve karnındaki kan lekeleri dikkati çekti. South China Morning Post gazetesindeki haberde ise saldırıda aktörün iç organlarının hafif zarar gördüğü, ancak Yam'ın durumunun stabil olduğu belirtildi. Yam'ın menajeri Lester Mo Gee-man de aktörün hastaneden çıkmak ve Hong Kong'a dönmek için doktorların onayını beklediğini kaydetti.



NTV