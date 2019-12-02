Simge'den single var

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağın, her konserin kendisi için yeni bir heyecan olduğunu söyledi. Yaz aylarında imaj değişimi için saçlarını sarıya boyatan şarkıcının, tekrar saçlarını boyayarak eski haline döndüğü görüldü. Yeni yıl için planları sorulan Simge Sağın, “ Şu an için bir şey yok. Yeni şarkılarımız gelecek. Yeni yıl için bir single hazırlığındayım” dedi.