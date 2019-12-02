02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 02:23:02
Simge'den single var
Popçu Simge Sağın, önceki gece Kıbrıs’ta sahne aldı.
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağın, her konserin kendisi için yeni bir heyecan olduğunu söyledi. Yaz aylarında imaj değişimi için saçlarını sarıya boyatan şarkıcının, tekrar saçlarını boyayarak eski haline döndüğü görüldü. Yeni yıl için planları sorulan Simge Sağın, “ Şu an için bir şey yok. Yeni şarkılarımız gelecek. Yeni yıl için bir single hazırlığındayım” dedi.
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