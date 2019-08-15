Simge konseri terk edince yuhalandı
Popçu Simge, Didim’de bir otelde konser verdi.
Konserde sahnenin üst kısmına dekor olarak konulan örtü şiddetli rüzgardan dolayı yırtıldı. Bunun üzerine Simge sahneyi terk etti. Konseri yarıda kesen şarkıcı, izleyicilerin tepkisini çekti. Simge’nin yeniden sahneye çıkmasını bekleyen konuklar, konserin sona erdiğini öğrenince ‘yuh’ diye bağırarak oradan ayrıldı. Şarkıcın menajeri konuklara gereken açıklamanın yapıldığını, rüzgar yüzünden Simge'nin sahneden indiğini söyledi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Serdar Ortaç'tan boşanma sonrası ilk açıklamalar
- Çocukları gitmek istemedi, Kaan Tangöze zor anlar yaşadı
- Ünlü damat adayı Uğur Doğan hayatını kaybetti.. Uğur Doğan kimdir, neden öldü?
- Çağatay Ulusoy yeni hali ile bile çok beğenildi! Saçlarını kazıtıp Instagram'dan paylaştı...
- Demet Akalın ünlü müzisyene komşu oldu! Lüks villaya servet ödedi