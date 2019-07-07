Simge kendi rekorunu kırdı

Şarkıcı Simge önceki akşam Üsküdar’da sahne aldı. Yaklaşık bin beş yüz kişiye konser veren Simge sahnede dört saate yakın bir süre kalarak kendi rekorunu kırdı. Konserlerinde şarkılarını dinleyicileri ile birlikte hep bir ağızdan söyledikleri zaman çok mutlu olduğunu belirten Simge “şarkılarımı hep birlikte söylediğimiz zaman yeniden doğduğumu hissediyorum. Bu inanılmaz bir güç ve mutluluk” diyerek duygularını dile getirdi.