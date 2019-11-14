Şimdi de youtuber olacak

Daha önce oyunculuğa heves eden ve bu nedenle eğitim alan Eda, hüsrana uğramıştı. 33 yaşındaki Eda Erol şimdi de fenomen olmayı kafaya koydu. Kardeşinin YouTube kanalından görüntü paylaşan Esra Erol, not olarak da 'Çen youtuber mı oldun şimdi' şeklinde esprili bir mesaj yazdı. Takipçileri 'Bu kez başaracak mı' diye sormadan edemedi.