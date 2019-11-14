14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 22:42:47
Şimdi de youtuber olacak
Ünlü sunucu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, YouTube kanalı açtı.
Daha önce oyunculuğa heves eden ve bu nedenle eğitim alan Eda, hüsrana uğramıştı. 33 yaşındaki Eda Erol şimdi de fenomen olmayı kafaya koydu. Kardeşinin YouTube kanalından görüntü paylaşan Esra Erol, not olarak da 'Çen youtuber mı oldun şimdi' şeklinde esprili bir mesaj yazdı. Takipçileri 'Bu kez başaracak mı' diye sormadan edemedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Tuğba Özerk’e polise hakaretten dava açıldı
- Ertan Saban sarışın bir bayanla fena yakalandı! Saat 05:30 yer Cihangir
- Mehmet Ali Erbil'in doktorundan flaş açıklama!
- Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a: 1 TL'lik vurgunum varsa ülkeyi terk edeceğim
- Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'na 'Yusuf Miroğlu' sürprizi