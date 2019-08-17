Sıla'nın panik gecesi! Hazer Amani'yle görüntülenmemek için...
Önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Sıla, kendisini dinlemeye gelen sevgilisi Hazer Amani'yle görüntü vermemek için özel güvenlik önlemleri aldırdı.
Şarkıcı Sıla, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Sevgilisi Sıla'yı dinlemeye gelen Hazer Amani de konser boyunca kuliste kaldı. Konser sonunda Amani ile birlikte görüntü vermek istemeyen şarkıcı özel güvenlik önlemleri aldırdı.
KORUMALARI EŞLİK ETTİ
Güvenlik görevlileri Sıla’nın VIP aracının önüne minibüs yanaştırdı. Minibüsün yanaşmasının ardından Hazer Amani ile beraber hızlı adımlarla aracına yönelen Sıla, korumalar eşliğinde mekandan uzaklaştı.
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