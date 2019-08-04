Sıla'nın konserinde şaşırtan seyirci tepkisi! Bu vaziyetler hayra alamet 'değil'...

Bodrum Antik Tiyatro’da konser veren Sıla hiç beklemediği bir şok yaşadı. Konser sırasında ünlü şarkıcıya, seyircilerinden tepki geldi. Sıla'nın konser boyunca şarkılarını oturarak söylemesi üzerine seyirciler alanı terk etti.