04 Ağustos 2019 Pazar 23:54:52 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:07:23
Sıla'nın konserinde şaşırtan seyirci tepkisi! Bu vaziyetler hayra alamet 'değil'...
Sıla Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Ancak ünlü şarkıcı Sıla'nın konserin tamamında şarkılarını ayakta değil de oturarak söylemesi seyirciler tarafından hoş karşılanmadı. Bu duruma tepki olarak seyircilerin bir kısmı konser tamamlanmadan alanı terk etti.
Bodrum Antik Tiyatro’da konser veren Sıla hiç beklemediği bir şok yaşadı. Konser sırasında ünlü şarkıcıya, seyircilerinden tepki geldi. Sıla'nın konser boyunca şarkılarını oturarak söylemesi üzerine seyirciler alanı terk etti.
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