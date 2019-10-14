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14 Ekim 2019 Pazartesi 11:32:39 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:36:34

Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, 4 yıl aradan sonra ilk kez yakalandı

Oyuncu Şilan Makal, uzun süredir aşk yaşadığı futbolcu Şener Özbayraklı ilk kez görüntülendi. 4 yıldır görüntü vermemek için köşe bucak kaçan çift, sonunda yakalandı.

Oyunculuk için tarih öğretmenliğini bırakıp, Yeni Gelin dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Şilan Makal'ın, futbolcu Şener Özbayraklı’yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Son olarak “Anormal” adlı tiyatro oyununda rol alan Şilan Makal, 4 yıldır sakladığı ilişkisi hakkında ilk kez geçtiğimiz aylarda konuşarak “Huzuru Şener’de buldum” ifadelerini kullanmıştı. Magazin dünyasının 4 yıldır peşinde olduğu aşkı ilk kez GÜNEŞ Gazetesi görüntüledi. 

PANİKLEDİLER

Önceki gün Mecidiyeköy’de bir AVM’ye tiyatro izlemeye giden Şilan Makal ve Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı muhabirimiz tarafından fotoğraflandığını fark edince panikledi. Özbayraklı, ellerini kaldırarak “Lütfen çekmeyin, çekmeyin” şeklinde tepki gösterdi.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Sonrasında hızlı adımlarla AVM’den çıkmaya çalışan çift sorular karşısında daha da panikleyerek “Her şey güzel gidiyor” demekle yetinirken Şener Özbayraklı evlilik için “inşallah” dedi. Genç çift, daha sonra son model araçlarıyla oradan ayrıldı.

TEKTAŞ TAKILMIŞ

Oyuncu Şilan Makal'ın her ne kadar saklamaya çalışsa da parmağındaki tektaş dikkat çekti. Oyuncunun evlilik teklifi aldığı tahmin edildi.

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Şilan Makal 2015 yılında sunuculuğunu Öykü Serter’in, jüri üyeliğini ise Nur Yerlitaş,İvana Sert ve Kemal Doğulu’nun yaptığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurdu. Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal Tuğçe Yıldırım’dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi aldı. Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol aldı. Show Tv’de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi’nin paylaştığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Dilan karakterini canlandırmaktadır. 

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