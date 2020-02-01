Şilan Makal gelin olmaya hazır

Haziranda Artvin’de bir kır düğünüyle Özbayraklı ile hayatını birleştirecek olan Şilan Makal, düğün hazırlıkları için tüm gün koşuşturduğunu anlattı. Makal, “Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en öneli olan şeylerden birisi gelinliğimi satın aldım. Artık gelinlik tamam” diye konuştu.