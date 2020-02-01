01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 09:41:40
Şilan Makal gelin olmaya hazır
Yaz aylarında Galatasaray’da top koşturan Şener Özbayraklı ile dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu Şilan Makal, düğün alışverişi için geldiği Levent’te objektiflere yansıdı.
Haziranda Artvin’de bir kır düğünüyle Özbayraklı ile hayatını birleştirecek olan Şilan Makal, düğün hazırlıkları için tüm gün koşuşturduğunu anlattı. Makal, “Yoğun, yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir süreçten geçiyorum. Bugün çok şükür en öneli olan şeylerden birisi gelinliğimi satın aldım. Artık gelinlik tamam” diye konuştu.
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