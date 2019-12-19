19 Aralık 2019 Perşembe 13:11:06 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 13:11:37
Sıla ve Hazer Amani evleniyor!
Şarkıcı Sıla ile ünlü şef Hazer Amani Roma'da evlenme kararı aldı.
Geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlayan Sıla'dan sevindiren haber geldi. 2.Sayfa'nın haberine göre, Çift ocak ayının ikinci haftasında Roma'da nikah masasına oturacak.Şarkıcı Sıla'nın yılbaşı programını da bu yüzden iptal ettiği iddia edildi.
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- Sıla ve Hazer Amani evleniyor!
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