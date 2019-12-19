Sıla ve Hazer Amani evleniyor!

Geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlayan Sıla'dan sevindiren haber geldi. 2.Sayfa'nın haberine göre, Çift ocak ayının ikinci haftasında Roma'da nikah masasına oturacak.Şarkıcı Sıla'nın yılbaşı programını da bu yüzden iptal ettiği iddia edildi.